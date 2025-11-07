Konya'da araç şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi ise yaralandı. Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında Atlantı Mahallesi yakınlarındaki Kadınhanı-Polatlı kara yolu üzerinde gerçekleşti.

ARACIN ŞARAMPOLE DEVRİLDİĞİ BELİRLENDİ

İlk belirlemelere göre, Ahmet Şimşek idaresindeki 42 AKV 221 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı ve yol kenarındaki şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü Ahmet Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazadan yaralı kurtulan Hasan Hüseyin Şimşek, Mustafa Dal ve Kadir Koç ise ambulanslarla Kadınhanı Refik Saime Koyuncu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA NAKLEDİLDİ

Hayatını kaybeden Ahmet Şimşek'in cansız bedeni, adli işlemlerin tamamlanması için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın nedeni ve tüm detaylarını aydınlatmak için soruşturma başlattı.