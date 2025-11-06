Adana’da feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlanıp taklalar attı

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda saat 16.30’da meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, virajda şarampole düştükten sonra 3 takla attı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI!

Yaşanan kazada, araç sürücüsü yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.