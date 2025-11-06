Kaza değil kuralsızlık! Kırmızı ışıkta geçti: Çarptığı motosikletli ölümle pençeleşiyor

Adana’da, İslim Korkmaz kontrolündeki otomobil, kırmızı ışıkta geçerek seyis Resul Taş (41) yönetimindeki motosiklete çarptı. Taş, kazada ağır yaralanırken bir gözünü kaybetti. 41 yaşındaki seyisin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Korkmaz ise, çıkarıldığı mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana gelen kazada, kavşakta kırmızı ışık yandığı halde yoluna devam eden İslim Korkmaz kontrolündeki otomobil ile ara yoldan caddeye çıkan Resul Taş'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Taş yola savrulurken, otomobil refüje çarptıktan sonra karşı yöne geçerek Yusuf Uluağaç kontrolündeki kamyonete çarpıp takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüler Korkmaz, Taş ve Uluağaç'ı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Adana Hipodromu'nda seyislik yaptığı öğrenilen Taş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edilirken kaza çevredeki iş yerleri ile araçların güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

RANDEVUSUNA GEÇ KALDIĞI İÇİN HIZ YAPTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ!

3 çocuk babası seyis Resul Taş’ın, ilgilendiği atlara sebze götürdüğü ortaya çıktı. Otomobil sürücüsünün ise araç muayene istasyonundaki randevusuna geç kaldığı ve yetişebilmek amacıyla hız yaptığı ileri sürüldü.

SAĞ GÖZÜNÜ TAMAMEN KAYBETTİ!

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde geçirdiği 7 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Taş’ın, beyin kanaması geçirdiği ifade edildi. Sağ gözünü kazada tamamen kaybettiği öğrenilen Taş’ın, vücudunun birçok bölgesinde kırıklar olduğu iletildi.

AMELİYATI 7 SAAT SÜRDÜ

Hastane bahçesinde Taş’tan gelecek iyi haberi bekleyen yakınlarından yeğeni Nurullah Taş, 72 saattir uyumadıklarını ifade ederek “Sürücü, yanındaki TIR kavşakta beklerken, 2 aracın arasındaki boşluktan kırmızı ışıkta geçerek amcama şiddetli bir şekilde çarpıyor. Amcamı bir tarafa savuruyor, kendisi de hızını alamayıp, refüje çıkarak durabiliyor. Amcamın 3 gündür beyin kanaması sürüyor. Hastaneye ilk girdiğinde ameliyatının 1,5 saat süreceğini söylediler. Burnundaki kırık, nefes almasını engelleyecek boyuttaydı. Toplam 7 saatlik ameliyatın ardından gözündeki yırtık dikildi, burnu nefes alabilecek pozisyona getirildi. Yaşarsa, ağır ameliyatı da yapılacak” ifadelerini kullandı.

Doktorların, amcası hakkında iç açıcı konuşmadıklarını söyleten Taş, “Seyisler genelde o saatlerde işe giderler. Amcamın eviyle, hipodrom arası yaklaşık 2 kilometre. Yani geç kalıp, acele etmesini gerektirecek bir mesafe değil. Kadın sürücünün hayati tehlikesinin olmadığını öğrendik. Kendisi araç muayenesine geç kaldığını, oraya yetişmek için hız yaptığını biliyoruz. Şu an bizim acımız, bize yetiyor” sözlerini sarf etti.

Yaya geçidinde durmadı kazaya yol açtı! Sürücü gözaltındaYaya geçidinde durmadı kazaya yol açtı! Sürücü gözaltında

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI!

Tedavisinin ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü İslim Korkmaz’ın, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

