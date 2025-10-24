Yaya geçidinde durmadı kazaya yol açtı! Sürücü gözaltında

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı’nda, saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün adı öğrenilemeyen bir cip, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 67 yaşındaki Yılmaz Ermiş’e çarptı. Ermiş, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ermiş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI!

Yaya geçidinde durarak yayaya yol verme sorumluluğunu yerine getirmeyen ve kazaya sebep olan cip sürücüsü ise, olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazaya ilişkin incelemenin devam ettiği bildirildi.

KAZA ANI ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Söz konusu görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yılmaz Ermiş'in kendisine doğru hızla gelen aracı son anda fark edip kaçmaya çalışırken cipin çarptığı anlar yer alıyor.