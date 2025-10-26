Askeri araç şarampole devrildi: 4 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde jandarmaya ait bir araç, meydana gelen trafik kazasında şarampole devrildi. Aracın şarampole devrilmesi sonucu yaşanan kazada 4 asker yaralandı.

4 askerin yaralandığı kazanın görüntüsü

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Olay, Ilgın-Belekler yolu üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Belekler Mahallesi'ndeki bir olaya takviye ekip olarak gitmekte olan Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çiğil Karakolu'nda görevli 4 askeri taşıyan araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

4 ASKER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralı askerlere ilk müdahaleyi yaptı. 4 asker, Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.