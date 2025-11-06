Kocaeli'de eşini öldüren erkek tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde Çınar Sokağı'nda 43 yaşındaki Binnur G. 47 yaşındaki R.G. tarafından öldürüldü.

Bir kadın cinayeti daha! Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak katledildi

DÖRT ÇOCUK ANNESİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İddiaya göre, tartışmanın şiddetlenmesi üzerine fail R.G., eşi Binnur G.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Binnur G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından dört çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi işlemi için morga kaldırıldı.

FAİL TUTUKLANDI

Olaydan sonra intihar girişiminde bulunan R.G., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlandıktan sonra emniyetteki işlemleri bitirilen R.G., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan failin, cezaevi sağlık kuruluna sevk edileceği öğrenildi.