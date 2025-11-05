Genç kadını 75 bıçak darbesiyle katletmişti! Skandal ifadesi çileden çıkardı

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenlikızık Mahallesi 2’nci Birol Sokak’ta, 3 Kasım’da meydana gelen korkunç olayda, Arzu Khalılova ile sevgilisi Salican Mehmet arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mehmet, kavga sırasında Khalılova’yı bıçaklamaya başladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Salican Mehmet, elindeki bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

HASTANEYE GELEN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden 75 bıçak darbesi alındığı bildirilen Arzu Khalılova, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Arzu Khalılova’nın hastaneye gelen yakınları fenalık geçirdi.

Khalılova'nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından, bugün, Değirmenlikızık Yeni Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

İFADESİ ÇİLEDEN ÇIKARDI!

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, çiftin 3,5 ve 2 yaşlarında 2 kız çocuğu olduğu ifade edildi. Psikolojik sorunları olduğunu iddia eden saldırgan, ifadesinde “Arzu, alışveriş yapmak için dışarı çıkacaktı. Çocuklara benim bakmamı söyleyince, sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım” sözlerini sarf etti.

Salican Mehmet, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





