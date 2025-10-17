Anahtarını kopyaladı ölüm tuzağı kurdu: Ünlü modeli 24 kez bıçaklayarak öldürdü

Anahtarını kopyaladı ölüm tuzağı kurdu: Ünlü modeli 24 kez bıçaklayarak öldürdü
İtalya'nın Milano kenti, kan donduran bir kadın cinayetiyle sarsıldı. 29 yaşındaki model Pamela Genini, kendisinden ayrılmak istediği 52 yaşındaki eski sevgilisi Gianluca Soncin tarafından evinin balkonunda 24 kez bıçaklanarak vahşice katledildi. Cinayetin ardından intihar girişiminde bulunan katil zanlısı, "nitelikli cinayet" suçlamasıyla hastanede gözetim altında tutuluyor.

Olay, 14 Ekim Salı gecesi yerel saatle 22:00 sularında kentin Gorla semtinde meydana geldi. İddialara göre Soncin, haftalar önce kopyaladığı bir anahtarla Genini'nin dairesine gizlice girdi. Evde eski sevgilisiyle karşılaşan Genini, o sırada telefonda konuştuğu bir diğer arkadaşından yardım isteyerek polisi aramasını sağladı.

Genç kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları da durumu polise bildirerek kapıyı kırmaya çalıştı. Kapıya polis geldiğinde Genini'nin, katil zanlısına "yemek siparişi geldi" diyerek onu oyalamaya çalıştığı öğrenildi. Ancak polis kapıyı kırıp içeri girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.

KATİL ZANLISI KENDİNİ DE BIÇAKLADI

Görgü tanıklarının ve savcılık kaynaklarının ifadelerine göre, zanlı Soncin, Genini'yi evin terasına sürükleyerek defalarca bıçakladı. Polislerin geldiğini gören Soncin, aynı bıçakla kendini boğazından yaralayarak intihar girişiminde bulundu. Genç model, olay yerinde aldığı ağır yaralar nedeniyle kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan katil zanlısı ise hastanede tedavi altına alındı.

ISRARLI TAKİP VE TEHDİT İDDİALARI

Milano Savcısı Alessia Menegazzo, Pamela Genini'nin vücudunda boyun, sırt ve göğüs bölgeleri başta olmak üzere tam 24 bıçak darbesi tespit edildiğini açıkladı. Genini'nin yakınlarının ifadeleri, Soncin'in genç kadını bir süredir ısrarla takip ettiğini, fiziksel şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini ortaya koydu.

Hastanede gözaltında tutulan ve susma hakkını kullanan Gianluca Soncin, "nitelikli cinayet" suçlamasıyla yargılanacak.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

