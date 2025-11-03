Bir kadın cinayeti daha! Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak katledildi

Olay Bursa’nın Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak'taki bir evde meydana geldi. Rus uyruklu Arzu Khalılova (20) ile beraber yaşadığı erkek arkadaşı S.M. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.M., Arzu Khalılova'ya bıçakla saldırdı.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerine 40'tan fazla bıçak darbesi aldığı belirlenen Arzu Khalılova, ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastaneye gelen Arzu Khalılova'nın yakınları acı haberle sinir krizleri geçirdi. Olayın şüphelisi S.M., suç aletiyle birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.