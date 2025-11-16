Kırşehir'de iş cinayeti! Yem karma makinesine düşen işçi öldü

Kırşehir'de iş cinayeti! Yem karma makinesine düşen işçi öldü
Yayınlanma:
Kırşehir'de yem karma makinesine düşen 26 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Kırşehir’de bir mandırada yaşanan feci kazada, yem karma makinesine düşen Afganistan uyruklu olduğu belirtilen 26 yaşındaki işçi M.M.İ. yaşamını yitirdi.

Feci olay, akşam saatlerinde Boztepe ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan bir mandırada meydana geldi.

DENGESİNİ KAYBEDİP MAKİNENİN İÇİNE DÜŞTÜ

Mandırada çalışan M.M.İ., yem karma makinesine yem döktüğü sırada henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek makinenin içine düştü.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler düşen işçiyi çıkarmak isterken acı bir manzarayla karşılaştı.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ ÇIKARDI

Ekipler, yem karma makinesinden işçi M. M. İ'nin cansız bedenini çıkardı. Ekiplerin incelemesinin ardından M.M.İ.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

