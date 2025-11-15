Adana'da iş cinayeti! 4'üncü kattan düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi

Adana'da iş cinayeti! 4'üncü kattan düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Adana’nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir apartman inşaatında çalışan Kubbettin Kaya (45), 4’üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi’nde bulunan bir apartman inşaatında bir iş cinayeti yaşandı.

5 katlı inşaatın 4’üncü katında çalıştığı sırada Kubbettin Kaya (45), henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek zemine düştü.



OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, talihsiz işçi Kubbettin Kaya'nın maalesef olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaya'nın cenazesi, polis ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

EKİM AYINDA 8'İ ÇOCUK 169 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin Ekim ayı raporuna göre, en az 169 işçi çalışırken yaşamını yitirdi. En çok ölüm tarım iş kolunda yaşanırken, ölenlerin 8’i çocuk, 12’si kadın, 14’ü 65 yaş üstü ve 7’si göçmen işçiydi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

