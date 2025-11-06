Ekim ayında 8'i çocuk 169 kişi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2025 yılı Ekim ayına ilişkin iş cinayeti raporunu yayımladı. Rapora göre yalnızca Ekim ayında en az 169 işçi, yılın ilk on ayında ise en az 1737 işçi çalışırken hayatını kaybetti.

İSİG’in ulusal basın, yerel kaynaklar, sendikalar ve işçilerin yakınlarından derlediği verilere göre, en fazla ölüm tarım iş kolunda yaşandı. Ekim ayında yaşamını yitirenlerin 24’ü çiftçi, 22’si tarım işçisiydi. Tarımın ardından 43 ölümle inşaat, 25 ölümle taşımacılık sektörü geldi.

Genel dağılıma bakıldığında sanayide 58, tarımda 46, inşaatta 44, hizmet sektöründe 21 işçi yaşamını yitirdi.

TERSANELERDE ÖLÜM ZİNCİRİ

Raporda, Tuzla Tersaneleri’nde meydana gelen iş cinayetlerine de yer verildi.

9 Ekim’de Yıldız Tersanesi’nde çalışan Ukraynalı işçi Vlasyuk Yevgenin, gerekli önlemler alınmadan yapılan gemi kesimi sırasında ambar kapağının altında kalarak hayatını kaybetti.

13 Ekim’de taşeron BS Marin firmasında çalışan Serdar Dur, kafasına yüksekten nesne düşmesi sonucu yaralanarak 19 gün sonra yaşamını yitirdi.

15 Ekim’de Suriyeli işçi Murat Mustafa, Torlak Tersanesi’nde karbondioksit sızıntısı nedeniyle zehirlenerek öldü.

İş cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor!

EN ÇOK ÖLÜM NEDENİ: EZİLME VE GÖÇÜK

Ekim ayında ölümlerin en yaygın nedeni ezilme ve göçükler oldu. Bu ölümler çoğunlukla tarlalarda devrilen traktörlerin veya sanayi makinelerinin altında kalma sonucu meydana geldi.

İkinci sırada trafik ve servis kazaları, üçüncü sırada ise yüksekten düşmeler yer aldı.

Dördüncü sırada bulunan kalp krizi ve beyin kanaması ölümlerinin ise “aşırı ve uzun çalışma koşullarının sonucu” olduğu vurgulandı.

8 ÇOCUK, 12 KADIN, 7 GÖÇMEN İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Rapora göre Ekim ayında en az 8 çocuk işçi hayatını kaybetti. Bunların 6’sı işçi, 2’si çiftçiydi.

Hayatını kaybeden çocuklar arasında 9 yaşındaki Hüseyin Başkan, 17 yaşındaki Miraç Sağlam, 16 yaşındaki Ruhi Can Çıracı ve 17 yaşındaki Samed Can Erdoğan gibi isimler yer aldı.

Ayrıca 12 kadın işçi yaşamını yitirdi. Kadın işçilerin beşi tarımda, diğerleri gıda, tekstil, büro, ticaret, metal, sağlık ve genel işler işkollarındaydı.

7 göçmen işçi de hayatını kaybetti: Üçü Suriyeli, biri Azerbaycanlı, biri Mısırlı, biri Türkmenistanlı, biri Ukraynalıydı.

Ordu'da taş ocağında göçük! 1 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

SENDİKASIZLIK ÖLÜMLERİ ARTIRIYOR

İSİG raporuna göre, Ekim ayında yaşamını yitiren işçilerin sadece 3’ü sendikalı, 166’sı sendikasızdı.

Sendikalı işçilerin ikisi sağlık, biri enerji sektöründe çalışıyordu. Raporda, “Gerçek sayı daha yüksek olabilir” ifadesi yer aldı.

YILIN İLK 10 AYINDA 1737 İŞÇİ ÖLDÜ

2025 yılında iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle:

Ocak 180, Şubat 128, Mart 158, Nisan 156, Mayıs 178, Haziran 161, Temmuz 207, Ağustos 192, Eylül 208, Ekim 169.

Böylece yılın ilk 10 ayında toplam 1737 işçi hayatını kaybetti.

“BU ÖLÜMLER KADER DEĞİL, ÖNLENEBİLİR”

İSİG Meclisi, raporun sonunda iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 169 işçinin isimlerini tek tek anarak şu ifadeleri kullandı: