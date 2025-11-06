Ordu'da taş ocağında göçük! 1 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Ordu'nun Fatsa ilçesi Çamaş Sapağı mevkisinde bulunan Demirtan Hisarbey Ocak Firmasına ait bir taş ocağı şantiyesinde dün meydana gelen göçük faciasında toprak altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğerine ise henüz ulaşılamadı. Göçüğün, dün sabah saat 12.00 sularında rutin işler kapsamında yapılan dinamitle patlatmanın ardından saat 16.30 sularında üst kotlardan gelen kütle hareketiyle meydana geldiği belirlendi.

Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve 112 ekiplerinin yanı sıra 20'ye yakın iş makinesi sevk edilerek arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sırasında 22 yaşındaki kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı ve bulunduğu yerden çıkarıldı.

VALİ EROL: "ÇALIŞMA BİRAZ RİSKLİ DURUYOR"

Ordu Valisi Muammer Erol, göçük hakkında yaptığı açıklamada, göçük altında bir kamyon ve bir iş makinesi ile sürücüsü ve operatörünün bulunduğunu teyit etti. Vali Erol, bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, kamyon şoförüne ulaşılması çabalarının devam ettiğini söyledi.

Vali Erol bu ifadeleri kullandı:

"Şu anda kamyonun şoförüne ulaşılması çabaları devam ediyor ama çalışma biraz riskli duruyor sizlerin de şahit olduğunuz gibi. Devam etme hususunu değerlendireceğiz. İş makinelerimiz o hareketli kitle altında disiplinli çalışma yapıyor. Son bir değerlendirmeyle kamyon şoförüne ulaşma çalışmasını devam edip ettirmeyeceğimize karar vereceğiz. Şartlar zorlu ve riskli. Dolayısıyla 'Şu kadar dakika sürecek' demek kesinlikle doğru olmaz. Buluncaya kadar devam edeceğiz ama riski de değerlendireceğiz."

KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, taş ocağında göçük altında kalan Ahmet Şahin'i (75) arama çalışmaları, saat 09.00 itibarıyla tekrar başladı. Ancak yaklaşık 45 dakikanın ardından bölgenin riskli olması ve yukarıdan kaya parçalarının düşmesi nedeniyle çalışmalara ara verildi. Bölgedeki alan incelemelerinin ardından çalışmaların tekrar başlayacağı öğrenildi.