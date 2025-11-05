Edinilen bilgilere göre, Fatsa ilçesi Sefaköy Mahallesi sınırlarında faaliyet gösteren özel bir firmaya ait taş ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oluştu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin, göçük altında kalan 2 işçiye ulaşmak için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ORDU VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa-Çatalpınar kara yolu üzerindeki bir çakıl ocağı şantiyesinde göçük meydana geldiğini, kendisinin de olay yerine hareket ettiğini söyledi.

İlgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ifade eden Vali Erol, "Şu anda net bir bilgi yok. İş makinelerinin olduğu bilgisi var. Ekipler sevk edildi." diye konuştu.