Üçü çocuk altı kişinin öldüğü fabrikanın komşusu mühürlendi ama 40 ay sonra

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım’da Ravive Kozmetik'e ait ruhsatsız fabrikada çıkan yangında üçü çocuk yedi kişi öldü. İş cinayetinde gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Facianın ardından yapılan incelemelerde, fabrikada iş güvenliği eğitimi ve koruyucu ekipman bulunmadığı, yangın sistemlerinin kurulmadığı, işçilerin sigortasız çalıştırıldığı ortaya çıktı. Çocuklaarın öldüğü fabrikanın ruhsatsız olduğu da tespit edildi. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilçedeki fabrikaların yüzde 70’inin kaçak olduğunu itiraf ettiği de süreçte iddiae edildi.

KOMŞU FABRİKA FACİADAN SONRA MÜHÜRLENDİ

Yangının çıktığı fabrikanın tam karşısındaki Aksu Geri Dönüşüm Fabrikası'nın da 14 Kasım 2024’te ruhsat süresi dolmasına rağmen bir yıldır izinsiz çalıştığı ortaya çıktı. Bu fabrika, Akvarsan Metal Geri Dönüşüm şirketine ait. Yapının imar ruhsatının da olmadığı anlaşıldı.

Çocukların öldüğü yangın sonrası, bu geri dönüşüm tesisi belediye ekiplerince mühürlendi.

Dilovası faciasında ölüm sayısı 7'ye yükselmişti! O emekçinin neler yaşadığı ortaya çıktı

MA'nın haberine göre; görevden alınan Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı'nın yerine atanan Çetin Polat, fabrikanın ruhsatsız olduğu için mühürlendiğini söyledi ancak başka bilgi vermedi.

Mühürlenen fabrikanın daha önce TBMM gündemine taşındığı da ortaya çıktı. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 18 Ağustos 2023’te eski Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki’ye verdiği soru önergesinde fabrikanın ruhsatını ve çevreye etkilerini sormuştu. Bakanlık cevabında, işletme ruhsatının 14 Kasım 2024’e kadar geçerli olduğunu bildirmişti. Ancak ruhsatın süresi dolduktan sonra fabrikaya müdahale edilmemesi denetimsizliği gözler önüne serdi.

Mahalle sakinleri ise fabrikanın yeniden açılmasından endişe ediyor. İsmini vermek istemeyen bir yurttaş, 1 Ekim 2023’te CİMER’e yaptığı başvuruda, “Çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Geri dönüşüm fabrikasıyla evlerimiz sırt sırta ve kötü bir olayda direkt risk altındayız. Artık kötü şeyler yaşanmadan insana önem veren adımlar atılsın” ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu, mühürlemenin ardından X hesabından şöyle tepki gösterdi: