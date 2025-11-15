Dilovası faciasında ölüm sayısı 7'ye yükselmişti! O emekçinin neler yaşadığı ortaya çıktı

Kocaeli Dilovası'ndaki ruhsatsız parfüm fabrikasında çıkan yangında ağır yaralanan işçi Tuncay Yıldız yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yıldız, dün vefat etti. Yıldız'ın yanarak kaçtığı anlar kaydedildi. Halk TV Muhabiri Umut Taştan ölen emekçinin neler yaşadığını anlattı.

Kocaeli Dilovası'nda ruhsatsız işletmelerinde sigortasız olarak çocuk ve kadınları da çalıştıran üçü çocuk yedi kişinin öldüğü parfüm fabrikasında çalışan bir emekçi de yoğun bakımda. Emekçinin yangın esnasında üzeri yanık bir şekilde fabrikadan kaçtığı vatandaş kamerası ile kaydedilmişti. Fabrikadan kaçan emekçi kısa sürede baygınlık geçirmişti.

Yangından kaçarken o anları kaydedilen Emekçi Tuncay Yıldız, dün yoğun bakımda yaşam savaşını kaybetti.

"TEK ÇIKIŞ NOKTASI OLAN..."

Kocaeli yangın faciasında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi! Yaralı olarak kurtarılan işçi de hayatını kaybettiKocaeli yangın faciasında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi! Yaralı olarak kurtarılan işçi de hayatını kaybetti

Halk TV Muhabiri Umut Taştan, emekçi Tuncay Yıldız'ın neler yaşadığını anlattı:

"Kocaeli Dilovası'ndaki iş cinayetinde kendi imkanı ile kurtulanlardan Tuncay Yıldız'ın içeriden çıkış anı. İlk müdahalesini mahalleli yapıyor. Hastanede tedavi altında, durumu kritik.

Anlatılanlara göre patlama tam onun çalıştığı noktada oluyor, kimyasalların olduğu kısım. Tek çıkış noktası olan ana girişe yakın olduğu için kaçabiliyor."

6 İŞÇİ YANARAK CAN VERMİŞTİ

Faciada çocuk işçiler Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15) ile kadın işçiler Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada aralarında iş yeri sahibi K.O.'nunda bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış bunlardan 7'si tutuklanmıştı.

Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

