Kocaeli yangın faciasında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi! Yaralı olarak kurtarılan işçi de hayatını kaybetti

Kocaeli yangın faciasında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi! Yaralı olarak kurtarılan işçi de hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Kocaeli Dilovası’nda 3’ü çocuk, 3'ü kadın 6 işçinin hayatını kaybettiği yangın faciasında ağır yaralı olarak çıkarılan işçi Tuncay Yıldız, yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 işçinin yanarak can verdiği 7 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Dilovası'nın ardından Mersin... Çocuk işçinin asansör boşluğunda feci ölümü! Tek bir tutuklama yokDilovası'nın ardından Mersin... Çocuk işçinin asansör boşluğunda feci ölümü! Tek bir tutuklama yok

Dilovası Katliamı'nın altından kokain sanığı iş insanı çıktı! AKP'liler ile boy boy fotoğraflarDilovası Katliamı'nın altından kokain sanığı iş insanı çıktı! AKP'liler ile boy boy fotoğraflar

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYORDU

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki fabrikada 8 Kasım'da meydana gelen yangından ağır yaralı olarak çıkarıldıktan sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 6 işçinin can verdiği yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

6 İŞÇİ YANARAK CAN VERMİŞTİ

Faciada çocuk işçiler Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15) ile kadın işçiler Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada aralarında iş yeri sahibi K.O.'nunda bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış bunlardan 7'si tutuklanmıştı.

Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Türkiye
"Beni Bahçeli'ye götürün" demişti! MHP lideri Bahçeli'den şehit babasına telefon
"Beni Bahçeli'ye götürün" demişti! MHP lideri Bahçeli'den şehit babasına telefon
Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem!