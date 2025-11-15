Kocaeli yangın faciasında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi! Yaralı olarak kurtarılan işçi de hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 işçinin yanarak can verdiği 7 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Dilovası'nın ardından Mersin... Çocuk işçinin asansör boşluğunda feci ölümü! Tek bir tutuklama yok

Dilovası Katliamı'nın altından kokain sanığı iş insanı çıktı! AKP'liler ile boy boy fotoğraflar

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYORDU

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki fabrikada 8 Kasım'da meydana gelen yangından ağır yaralı olarak çıkarıldıktan sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 6 işçinin can verdiği yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

6 İŞÇİ YANARAK CAN VERMİŞTİ

Faciada çocuk işçiler Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15) ile kadın işçiler Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada aralarında iş yeri sahibi K.O.'nunda bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış bunlardan 7'si tutuklanmıştı.

Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.