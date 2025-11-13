Dilovası Katliamı'nın altından kokain sanığı iş insanı çıktı! AKP'liler ile boy boy fotoğraflar

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım sabahı Ravive Kozmetik adlı işletmede çıkan yangında 55 yaşındaki Şengül Yılmaz, 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 15 yaşındaki Nisa Taşdemir, 16 yaşındaki Cansu Esatoğlu, 65 yaşındaki Esma Dikan ve 65 yaşındaki Hanım Gülek yaşamını yitirdi.

Sigortasız ve kaçak olarak çalıştıkları belirlenen işçilerin ölümüne neden olan yangında biri ağır yedi kişi de yaralandı. Yangın sonrası işletme yetkilileri tutuklandı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; İşletmenin bağlı olduğu Ravive Kozmetik firmasının sahibinin de Ali Osman Akat.

KOKAİN'DEN YARGILANDI AKP'LİLER İLE BOY BOY FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Ali Osman Akat’ın kokain kaçakçılığı suçlamasıyla 170 yıl hapis istemiyle yargılandığı, ancak yalnızca dört ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Akat’ın, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski Bakanlar Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu, Ruhsar Pekcan ve eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla ile fotoğrafları olduğu basına yansıdı.

İLK ÖZGÜR ÖZEL GÜNDEME GETİRDİ

CHP Lideri Özgür Özel, son grup toplantısında firmanın asıl sahibinin Akat olduğunu şu sözlerle dile getirmişti:

"Kaçak işçi ve çocuk işçi çalıştıran tesisin sahipleri değerli milletvekillerim bilhassa pandemide grubumuzun yarısı o dönemde de milletvekiliydi. Maalesef tanıdık çıktı. Şirket pandemide meclise tek başına kolonya ve dezenfektan tedariki yapan... Genel Kurul'da Tekirdağ'dan hareketle Meclis Başkanına Sayın Şentop'a bu firma bu ihaleyi ne zaman aldı dediğimde önce o ihalenin, o şirketin onları bedava verdiği söylenen. Sonra davet usulü ihaleler çıkan ve yurt dışına sattığı kolonyalarda metanol bulunan onu içeriye satan. Yurt dışından getirdiği hammadde arasında uyuşturucu çıkan, tutuklanan ama sonra bir şekilde beraat eden Ali Osman Akat'ın Akat ailesinin bir şirketi olduğu ortaya çıktı"

Öte yandan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de TBMM’de yaptığı açıklamada Akat ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“2021’de Kolombiya’dan gelen uyuşturucu için operasyon yapılıyor ve Türkiye’de bir kozmetik firması tespit ediliyor. Firmanın sahibi olan Ali Osman Akat, Süleyman Soylu ile boy boy resimleri var. 170 yıl hapisle yargılandı ve sadece 4 ay cezaevinde kaldı.



Ali Osman Akat o kozmetik firmasının sahibi. Avrupa’ya gönderdiği 140 bin litre dezenfektan zehirli çıktı, ürünleri TBMM’de de satıldı. Bu firmanın bir çalışanı da İsmail Onursal ve o da yangının olduğu, patlamanın yaşandığı firmanın sahibinin oğlu. Aynı zamanda Akat’ın da yeğeni.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetkisindeki işletmelerden tam 760 tanesi yasa dışı faaliyet gösteriyor. Denetlemesi gereken İŞKUR’un başındaki kişi de AKP milletvekilinin akrabası. Kokuşmuş, çürümüş bir düzen."

ÇÖMEZ KAYMAKAM'IN SKANDAL SÖZÜNÜNÜ ANLATTI

Çömez, Dilovası Kaymakamı'nın konuşmadığını belirterek kendisine verdiği yanıtı şöyle anlattı: