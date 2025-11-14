Ordu’da iş cinayeti! İnşaatta elektrik akımına kapılarak can verdi

Ordu’da iş cinayeti! İnşaatta elektrik akımına kapılarak can verdi
Yayınlanma:
Ordu’nun Gölköy ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak yaklaşık 2,5 metreden düşen 34 yaşındaki Ertaş Ufak hayatını kaybetti.

Ordu’nun Gölköy ilçesine bağlı Haruniye Mahallesi’nde, saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Ertaş Ufak, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapıldı ve yaklaşık 2,5 metreden zemine düştü. Mesai arkadaşlarının 112 Acil çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

calistigi-insaatta-akima-kapilip-oldu-1015602-301314.jpg

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Ufak, doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Uşak'ta iş cinayeti: Temizlik yaparken 6'ncı kattan düşen işçi yaşamını yitirdiUşak'ta iş cinayeti: Temizlik yaparken 6'ncı kattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Çamaş Merkez Camisi’nde bugün kılınan öğle namazının ardından Ertaş Ufak, aynı ilçede bulunan aile mezarlığında defnedildi. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. .


Kaynak:DHA

Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Türkiye
Suriye’den geldi bütün şehri kapladı
Suriye’den geldi bütün şehri kapladı
İzmir'de onlarca ton kaçak midye yakalandı
İzmir'de onlarca ton kaçak midye yakalandı
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir