Ordu’da iş cinayeti! İnşaatta elektrik akımına kapılarak can verdi

Ordu’nun Gölköy ilçesine bağlı Haruniye Mahallesi’nde, saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Ertaş Ufak, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapıldı ve yaklaşık 2,5 metreden zemine düştü. Mesai arkadaşlarının 112 Acil çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Ufak, doktorlar tarafından yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Çamaş Merkez Camisi’nde bugün kılınan öğle namazının ardından Ertaş Ufak, aynı ilçede bulunan aile mezarlığında defnedildi. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. .



