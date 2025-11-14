Uşak'ta iş cinayeti: Temizlik yaparken 6'ncı kattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Uşak'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede çalışan temizlik görevlisi, geçirdiği feci iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

Dün, sitede temizlik görevlisi olarak çalışan İsmet A. (54), çalıştığı sırada binanın 6. katından apartmanın iç kısmındaki boşluğa düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Durumun hemen bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İsmet A., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmet A. bugün hayatını kaybetti.

Yaşanan bu trajik olayın ardından polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek ve ihmal olup olmadığını tespit etmek amacıyla olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.