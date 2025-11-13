Çankırı'da iş cinayeti! Halı sıkma makinesine kapıldı

Çankırı'da iş cinayeti! Halı sıkma makinesine kapıldı
Yayınlanma:
Çankırı'da halı yıkama tesisinde çalışan Sümeyye Onay, halı sıkma makinesine kapılarak yaşamını yitirdi.

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde, bir iş cinayeti daha meydana geldi. 25 yaşındaki Sümeyye Onay, çalıştığu halı yılama tesisinde halı sıkma makinesine kapılarak feci şekilde can verdi.

isyerinde-hali-sikma-makinesine-kapilan-1012912-300529.jpg

TEMİZLİK YAPARKEN MAKİNEYE KAPILDI

Acı olay, bugün Şabanözü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sümeyye Onay, çalıştığı iş yerinde temizlik yaptığı sırada henüz tespit edilemeyen bir nedenle halı sıkma makinesine kapıldı.

İş cinayetinde oğullarını kaybetmişlerdi: Aileden adalet çağrısı!İş cinayetinde oğullarını kaybetmişlerdi: Aileden adalet çağrısı!

Durumu fark eden Sümeyye'nin iş arkadaşlarının durumu ihbar etmesi üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KIZ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerinde ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde, Onay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kızın cansız bedeni morga kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

