Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde, bir iş cinayeti daha meydana geldi. 25 yaşındaki Sümeyye Onay, çalıştığu halı yılama tesisinde halı sıkma makinesine kapılarak feci şekilde can verdi.

TEMİZLİK YAPARKEN MAKİNEYE KAPILDI

Acı olay, bugün Şabanözü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sümeyye Onay, çalıştığı iş yerinde temizlik yaptığı sırada henüz tespit edilemeyen bir nedenle halı sıkma makinesine kapıldı.

Durumu fark eden Sümeyye'nin iş arkadaşlarının durumu ihbar etmesi üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KIZ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerinde ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde, Onay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kızın cansız bedeni morga kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.