İş cinayetinde oğullarını kaybetmişlerdi: Aileden adalet çağrısı!

Sakarya’nın Arifiye ilçesinden çalışmak için Antalya’ya giden 20 yaşındaki Musa Ören, 3 Ekim 2024’te beton mikserinin pompasının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak M.A. ve O.Y. hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan dava açıldı. Antalya 32’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada bugüne kadar dört duruşma yapılırken, bilirkişi raporlarında iş güvenliği ihmali ve kusur tespit edildi.

"OĞLUM ORADA ÖLDÜ, KİMSE SAHİP ÇIKMADI"

Musa Ören’in annesi Zeynep Ören, bir yıldır oğlunun ölümüne ilişkin adalet arayışını sürdürüyor. Her duruşmada umutla beklediğini söyleyen anne Ören, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatarak şöyle konuştu:

“Oğlum Antalya’ya beton dökmeye gitti ama önlem alınmadığı için hayatını kaybetti. Yüksek gerilim hattına pompa değiyor, oğlum elektrik akımına kapılıyor. Bana ‘kör noktadaydı’ dediler ama değilmiş. Oğlum orada öldü, kimse sahip çıkmadı. Diğer çarpılanları alıyorlar ama benim oğlum orada köpek yavrusu gibi kalıyor. Benim oğlum köpek yavrusu değildi.”

"HERKES SUÇSUZ AMA ÖLEN BENİM OĞLUM"

Oğlunun çalıştığı şirketin olaydan sonra başsağlığı bile dilemediğini belirten Zeynep Ören, “Bir yıldır ne aradılar ne sordular. Oğlumun telefonu 46 gün sonra geldi, içindeki tüm bilgiler silinmişti. Nüfus cüzdanına bile ulaşamadık. Her duruşmada yeni bilirkişi raporu isteniyor. Herkes suçsuz ama ölen benim oğlum. Sanki suçlu benim çocuğum” dedi.

"OĞLUMUN ARDINDAN YÜZ FELCİ OLDUM, VEREM OLDUM"

Oğlunun ölümünün ardından büyük sağlık sorunları yaşadığını dile getiren Ören, “Oğlumun ardından yüz felci oldum, verem oldum. Artık sadece nefes alıyorum ama adalet arayışımı bırakmayacağım. Suçlular ceza almadan içim soğumayacak” ifadelerini kullandı.

Bir yıldır süren davada henüz karar çıkmazken, aile iş güvenliği ihmalinin açıkça ortada olduğunu ve sorumluların cezalandırılmasını istiyor.