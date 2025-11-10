İşçilerin can verdiği Kocaeli'nde yüzlerce fabrika ruhsatsızmış!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Kocaeli’nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde bir parfüm fabrikasında çıkan yangın, büyük bir faciaya dönüştü. Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangında 3’ü çocuk yaşta olmak üzere 6 işçi yaşamını yitirdi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İŞKUR bünyesinde çok sayıda yönetici açığa alındı. Açığa alınanlar arasında SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir kurum personeli yer aldı. Açığa alınanlar arasında AKP'ye yakınlığıyla bilinen isimler de yer alıyor.

Kocaeli Valisi ve Belediye Başkanı taziye alanından kovuldu: Hesap vermeniz lazım!

TAZİYEDE PROTESTO!

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine dün taziye ziyaretinde bulundu. Ancak yurttaşların sert tepkisiyle karşılaştılar. Taziye alanında bir vatandaş, Büyükakın’a “Başkan, sizin bu bina önünde fotoğrafınız vardı, yine çekilmek ister misiniz? Sizin burada değil cezaevinde olmanız lazım” diyerek tepki gösterdi.

SAYIŞTAY RAPORU ORTAYA KOYDU: YÜZLERCE KAÇAK İŞYERİ VAR!

Yangının çıktığı işyerinin ruhsat durumuna ilişkin belirsizlik sürerken, AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sayıştay raporu kentteki tehlikeyi gözler önüne serdi.

Rapora göre, 2024 yılı sonu itibarıyla belediye yetki alanında bulunan 1.250 gayrisıhhi müesseseden 428’inin, 574 sıhhi müesseseden ise 186’sının “işyeri açma ve çalışma ruhsatı” olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi. 'Gayrisıhhi müessese' bir iş yerinin faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabileceği anlamına geliyor.

Sayıştay, “İşyeri açma ve çalışma ruhsatı" olmadan faaliyet yürüten işletmeler için belediyeyi uyardı.