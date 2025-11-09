Kocaeli Valisi ve Belediye Başkanı taziye alanından kovuldu: Hesap vermeniz lazım!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında 2’si çocuk 6 işçinin yaşamını yitirmesinin ardından başsağlığı için taziye alanına giden Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın alandan kovuldu. Fabrikanın daha önce Cimer’e şikayet edildiği ancak yetkililer tarafından gerekli adımların atılmadığı ortaya çıkmıştı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir kozmetik fabrikasında geçtiğimiz gün meydana gelen patlama, 2’si çocuk 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 7 kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Korkunç olaya ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, toplam gözaltı sayısı 11’e yükseldi. 7 kamu görevlisi ise görevden uzaklaştırılmıştı.

DAHA ÖNCE CİMER’E ŞİKAYET EDİLMİŞ!

Söz konusu fabrikanın, aylar öncesinde iş güvenliğinin olmadığı ve çocuk işçi çalıştırıldığı gerekçesiyle CİMER'e şikayet edildiği açığa çıkmıştı. Yangının ardından yapılan incelemeler sonucunda, ruhsatsız olduğu öğrenilen işyeriyle ilgili CİMER'e şikayetlerin olduğu fakat hiçbir işlemin yapılmadığı anlaşılmıştı.

yangin.webp

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI TAZİYE ALANINDAN KOVULDU!

Halk TV Muhabiri Umut Taştan’ın aktardığına göre, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gittikleri taziye alanından kovuldu.

Yurttaşlar, Aktaş ve Büyükakın’a tepki gösterirken bir vatandaş, "Başkan, sizin bu bina önünde fotoğrafınız vardı, yine çekilmek ister misiniz? Sizin burada değil cezaevinde olmanız lazım" ifadelerini kullandı.

“SİZİN BURADA DEĞİL CEZAEVİNDE OLMANIZ LAZIM”

Bir yurttaş ise, “Gelmişler utanmadan bir de burada geziyorlar. Şu an gözaltında olmanız lazım, hesap vermeniz lazım. Utanmıyorlar” sözlerini sarf ederek tepkisini dile getirdi.

Son dakika | Kocaeli'de fabrika patlamasında gözaltı sayısı 11'e yükseldiSon dakika | Kocaeli'de fabrika patlamasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

İKİSİ ÇOCUK 6 İŞÇİ CAN VERDİ!

Fabrikada yaşamını yitirenlerin ikisinin çocuk, tamamının ise kadın olduğu öğrenilmişti.

- 3 çocuk annesi Esma Dikan,

- 3 çocuk annesi Hanım Gülek (65),

- Şengül Yılmaz (55),

- Nisa Taşdemir (17),

- Tuğba Taşdemir (18),

- Cansu Esatoğlu (16)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

