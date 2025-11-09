Son dakika | Kocaeli'de fabrika patlamasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Son dakika | Kocaeli'de fabrika patlamasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Kocaeli'deki fabrika patlamasında 6 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralanmasının ardından başlatılan soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, parfüm fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir parfüm fabrikasında dün saat 09.00 sularında meydana gelen patlamada 2'si çocuk işçi olmak üzere toplamda 6 işçi hayatını kaybetti. Aynı patlamada 7 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

