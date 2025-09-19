Kazaya ramak kalmıştı! Sürücü çarpmaktan son anda kurtuldu

Yayınlanma:
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, işyerine çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek İnşirah Caddesi’nde geçtiğimiz gün saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, hareket halindeki kamyon şoförü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

istanbul-besiktasta-kamyonun-is-yerine-920690-273619.jpg

İŞYERİNE ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU!

Kamyon, şoförün hamlesi sayesinde işyerine çarpmaktan son anda kurtulurken güçlükle direksiyonunu toparlayan şoför yoluna devam etti. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak:DHA

