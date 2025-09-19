Ankara'da polis kılığında 37 milyonluk dolandırıcılık: 18 şüpheli tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişinin tutuklanığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 9 mağdurdan toplam 37 milyon 550 bin TL haksız kazanç elde eden 24 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18’i tutuklanırken, 6’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.
Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, kendilerini polis, savcı olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle 9 müştekiden toplamda 37 milyon 550 bin TL menfaat temin ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 24 şüpheli hakkında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile birlikte yürütülen soruşturmalarda 24 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, sevk edilen 18 şüpheli tutuklanmış, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.
Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "
Kaynak:ANKA Haber Ajansı