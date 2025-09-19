Ankara'da polis kılığında 37 milyonluk dolandırıcılık: 18 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişinin tutuklanığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 9 mağdurdan toplam 37 milyon 550 bin TL haksız kazanç elde eden 24 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18’i tutuklanırken, 6’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: