Ankara'da polis kılığında 37 milyonluk dolandırıcılık: 18 şüpheli tutuklandı

Ankara'da polis kılığında 37 milyonluk dolandırıcılık: 18 şüpheli tutuklandı
Yayınlanma:
Ankara’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları milyonlarca lira dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. 9 kişiyi toplam 37 milyon 550 bin TL dolandırdığı tespit edilen 24 şüpheliden 18’i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişinin tutuklanığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 9 mağdurdan toplam 37 milyon 550 bin TL haksız kazanç elde eden 24 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18’i tutuklanırken, 6’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, kendilerini polis, savcı olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle 9 müştekiden toplamda 37 milyon 550 bin TL menfaat temin ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 24 şüpheli hakkında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile birlikte yürütülen soruşturmalarda 24 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, sevk edilen 18 şüpheli tutuklanmış, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Türkiye
AKP'de istifa depremi! İl başkanı istifa etti
AKP'de istifa depremi! İl başkanı istifa etti
Damacana kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı!
Damacana kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı!
O AVM 15 saat boyunca alev alev yanmıştı: Hasar böyle görüntülendi
O AVM 15 saat boyunca alev alev yanmıştı: Hasar böyle görüntülendi