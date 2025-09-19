AKP'nin iç muhalifleri yine onun ismini verdi: Vergi avcısı Mehmet Şimşek'i sert eleştirdi

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, bir kez daha Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i manşetinden eleştirdi. Gazetenin bugünkü manşetinde, “Krizin ana nedeni Maliye'nin göz yumduğu vergisiz döviz düzeni” başlığı yer aldı.

“MALİYE DÖVİZ KAZANÇLARINA VERGİ KOYMUYOR”

Haberde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 75, 80 ve 82. maddeleri uyarınca bireylerin elde ettiği döviz gelirlerinin vergilendirilmesi gerektiği vurgulanırken, Maliye Bakanlığı’nın buna rağmen bu gelirlerden vergi tahsil etmediği öne sürüldü.

Yeni Şafak’a göre, uzun süredir devam eden ‘vergisiz döviz düzeni’, Türkiye’nin ekonomik dengesizliklerinin temelinde yer alıyor. Bu sistemin enflasyonu tetiklediği, faizleri artırmak için bir araç olarak kullanıldığı ve ekonomiyi baskı altına aldığı savunuldu.

“BAKANLIK SORUMLULUKTAN KAÇINIYOR”

Haberde ayrıca, döviz kazançlarının vergilendirilmemesi nedeniyle Türk Lirası’nın değer kaybettiği ve itibarının zedelendiği ifade edildi. Eleştirinin odak noktasında ise, bu durumu değiştirme yetkisine sahip olan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın idari sorumluluğu üstlenmemesi yer aldı.

Yeni Şafak’ın değerlendirmesinde şu ifadeler dikkat çekti:

"Türk Lirası’nın değerini eriten ve itibar kaybına neden olan vergisiz döviz düzenine son verme görevi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda olmasına rağmen bu konuda idari sorumluluktan kaçınılması dikkat çekiyor. Bireysel döviz kazançlarından %25 vergi uygulanırsa, spekülasyon son bulur, dövize talep azalır, Türk Lirası’na güven artar, faiz baskısı düşer ve enflasyonun ateşi söner. Bugüne kadar birçok finansal krizin tetiklemesine neden olan vergisiz döviz düzeninin devem etmesi, yeni krizler çıkarmak için tetikte bekleyen çevrelerin elinde koz olaya devam edecek."