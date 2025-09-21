Kayseri’de tırmanış faciası: 47 yaşındaki dağcı hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, bir grup dağcı tırmanış için Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer alan Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi’ndeki Kırlangıç Vadisi’ne gitti.

Tırmanış esnasında grupta yer alan 47 yaşındaki N.Ö., dengesini kaybederek düştü. Durumu fark eden arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde N.Ö.’nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.

