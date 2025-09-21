Yola çıkacaklar dikkat: Kara yollarında son durum belli oldu!

Yola çıkacaklar dikkat: Kara yollarında son durum belli oldu!
Yayınlanma:
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği bölgelerde sürücülerin hızlarını düşürmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 3-5. kilometrelerinde Başpınar viyadüğündeki derz ve mesnet değişimi ile üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çandarlı Otoyolu'nun Sasalı-Mavişehir kavşakları 0-2. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kavşakları 1-4. kilometrelerinde Buğralar Köprüsü'ndeki tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 4-25. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Niğde yolunun 2-8. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 37-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 5-10. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 20-40. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama, Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri yolunun 21-22. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55. kilometresinde Trabzon Tüneli'nin Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpünde (Çömlekçi mevkisi) elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 16.00'ya kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

