Karadeniz Sahil Yolu’nda TIR devrildi: 2 yaralı

Karadeniz Sahil Yolu’nda TIR devrildi: 2 yaralı
Yayınlanma:
Rize’nin Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda kontrolden çıkarak devrilen TIR’daki 2 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nun Hamidiye mavkisinde meydana geldi. Artvin’den Rize istikametine giden O.S. idaresindeki ahşap malzeme yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Otomobil şarampole devrildi: Bir kişi yaşamını yitirdi 3 kişi yaralandıOtomobil şarampole devrildi: Bir kişi yaşamını yitirdi 3 kişi yaralandı

CAN KAYBI YAŞANMADI

Kazada sürücü ile yanındaki A.K., yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Devrilen TIR ve dorsesinin yoldan vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik, normale döndü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
Türkiye
Bir garip hırsızlık vakası: Tutuklanınca 'Mahalleden Tanıyorum, Niye Şikayetçi Oldu Anlamadım’ dedi
Bir garip hırsızlık vakası: Tutuklanınca 'Mahalleden Tanıyorum, Niye Şikayetçi Oldu Anlamadım’ dedi
Sağlıkta 2. Yenidoğan skandalı: 10 yılda binlerce bebek... Bakanlık soruşturma başlattı
Sağlıkta 2. Yenidoğan skandalı: 10 yılda binlerce bebek... Bakanlık soruşturma başlattı
Nazilli'de zeytin ağaçları yandı
Nazilli'de zeytin ağaçları yandı