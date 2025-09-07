Otomobil şarampole devrildi: Bir kişi yaşamını yitirdi 3 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Şanlıurfa'da bir otomobil şarampole yavarlandı. Araçtaki bir kişi yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 33 yaşındaki Meral Şeker yaşamını yitirdi. Kazada sürücü olan eşi Kerem Şeker ile çiftin iki çocuğu ise yaralandı.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, Şanlıurfa'nın Sezginler Mahallesi yakınlarında sabah erken saatlerde gerçekleşti. Kerem Şeker’in kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

MERAL ŞEKER OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, araçta bulunan Meral Şeker’in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan sürücü Kerem Şeker ile çiftin kimlikleri açıklanmayan iki çocuğu ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa’daki hastanelere sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından güvenlik güçleri bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili detayların netleşmesi için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

