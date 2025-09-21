Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kayseri-Sivas kara yolunun Kömürkaya köyü yakınlarında yaşandı. S.S. (21) yönetimindeki 34 NOR 944 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, Şarkışla Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada sürücü S.S. ile araçtaki S.K. (25), M.Ç. (23), O.A. (22) ve E.B. (23) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

