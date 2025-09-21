Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı
Yayınlanma:
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kayseri-Sivas kara yolunun Kömürkaya köyü yakınlarında yaşandı. S.S. (21) yönetimindeki 34 NOR 944 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

sivas-1.jpg

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, Şarkışla Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada sürücü S.S. ile araçtaki S.K. (25), M.Ç. (23), O.A. (22) ve E.B. (23) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gören cep telefonuna sarıldı: Karadeniz'de kıyıya yakın bölgede hortum!Gören cep telefonuna sarıldı: Karadeniz'de kıyıya yakın bölgede hortum!

Kayıp Alzheimer hastasını arama çalışmaları 4'üncü günündeKayıp Alzheimer hastasını arama çalışmaları 4'üncü gününde

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Türkiye
CHP'li Sav'dan kurultay mesajı: Çıkacak sonuç mutlak butlan davasını da sonuçsuz bırakacaktır
CHP'li Sav'dan kurultay mesajı: Çıkacak sonuç mutlak butlan davasını da sonuçsuz bırakacaktır
CHP'li Hikmet Çetin'den sert eleştiri: Bizim eski genel başkanımız yanlışlıklar yapıyor
CHP'li Hikmet Çetin'den sert eleştiri: Bizim eski genel başkanımız yanlışlıklar yapıyor
İstanbul'da dehşet: Boğazı kesilmiş halde bulundu!
İstanbul'da dehşet: Boğazı kesilmiş halde bulundu!