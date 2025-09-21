Gören cep telefonuna sarıldı: Karadeniz'de kıyıya yakın bölgede hortum!

Samsun’un Alaçam ilçesinde sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum oluştu.

Samsun’un Alaçam ilçesinde sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum meydana geldi.

Alaçam açıklarında oluşan hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Toplu Mahallesi Liman mevkisinde kıyıya yakın bölgede görülen hortum, kısa süre etkili olduktan sonra kayboldu.

Vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Hortum nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

karadeniz-1.jpg

SEL VE HEYELAN RİSKİ

AFAD, Meteoroloji’den gelen son veriler doğrultusunda Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin için turuncu kodlu uyarı yayımladı. Açıklamada, bugün öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Son değerlendirmelere göre Giresun’un doğusu, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri, Rize ve Artvin’in kuzeyinde yağışların yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olacağı öngörülüyor.

HAVA DURUMU

Karadeniz’de orta ve doğu kesimlerde sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Sıcaklıklar 20-25 derece aralığında ölçülüyor. Yeni haftada sıcaklıkların 25-30 dereceye yükselmesi beklenirken, Meteoroloji yağışların özellikle Doğu Karadeniz’de risk oluşturabileceğini belirtiyor.

