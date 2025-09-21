Sarıkamış Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

Sarıkamış Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
Yayınlanma:
Türkiye’nin önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezine mevsimin ilk karı düştü.

İlçede 3 gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

10.jpg

Meteorolojiden 10 ile yağış 4 ile turuncu kodlu uyarı!Meteorolojiden 10 ile yağış 4 ile turuncu kodlu uyarı!

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesine mevsimin ilk karı düştü. İlçeyi çevreleyen Allahuekber Dağları ile Ağbaba Dağı'nın yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.

Vatandaşlardan Enver Bağır, havaların aniden soğuduğunu belirterek, "İlçemize yağmurların ardından ilk defa kar yağdı. Kayak merkezimize de ilk kar düştü çok mutluyuz, sevinçliyiz." dedi.

11.jpg

12.jpg

Kaynak:AA

