Meteorolojiden 10 ile yağış 4 ile turuncu kodlu uyarı!

Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 21 Eylül tarihli hava tahmin raporuna göre 10 ilde yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor. Öte yandan dünden bu yana Karadeniz'de etkili olan yağışların devam edeceği; Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin için turuncu kod uyarısı verildiği raporda ifade edildi.

Sıcak havaların etkisinden kurtulan Türkiye şimdi de olağanüstü yağışlar ile mücadele etmeye çalışıyor. Doğu Karadeniz’i dünden bu yana etkisi altına alan sağanak yağış, Rize’de sel ve heyelanlara yol açtı, 15 aile tahliye edildi, 26 köy yolu kapandı. Artvin Borçka’da Karagöl çevresi sular altında kalırken, Giresun’da heyelanlarda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Tarihi Kesmetaş köprü çöktü.

bugun.webp
GÜNÜN HAVA TAHMİN RAPORU

10 İLDE YAĞIŞ 4 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI VERİLDİ

MGM'nin yayımladığı son hava tahmin raporunda Karadeniz bölgesini etkisi altına alan yağışların devam edeceği görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Sinop, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

5gun.webp
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

AFAD UYARDI

AFAD tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son değerlendirmelere göre; gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın öğle saatlerine kadar; Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin’de turuncu uyarı verildiğini açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

