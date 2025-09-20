Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun

Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün felaket yaşayan Rize, Artvin ve Giresun'u yeni bir şiddetli yağış tehlikesine karşı uyardı. Derelerin taştığı, mahallelerin, caddelerin sular altında kaldığı, köprülerin yıkıldığı ve onlarca vatandaşın mahsur kaldığı Doğu Karadeniz'de, şiddetli yağışların bu akşam ve yarın öğlen saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’i etkisi altına alan sağanak yağış, Rize’de sel ve heyelanlara yol açtı, 15 aile tahliye edildi, 26 köy yolu kapandı. Artvin Borçka’da Karagöl çevresi sular altında kalırken, Giresun’da heyelanlarda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Tarihi kesmetaş köprü çöktü. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yarına kadar yurttaşların teyakkuzda olması yönünde uyarıda bulundu.

Çok şiddetli olacak! Valilik 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı!Çok şiddetli olacak! Valilik 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı!

MGM UYARDI: ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR BU AKŞAM VE YARIN DA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı yeni uyarıda, Doğu Karadeniz'de Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde felakete yol açan şiddetli yağışların bu akşam yarın öğle saatlerine (21 Eylül saat 13.00) kadar şiddetini artırarak devam edeceğini duyurdu.

Özellikle Giresun ve Trabzon’da kuvvetli, Giresun’un doğusu ile Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde, Rize ve Artvin’in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış öngörülüyor.

HEYELAN VE SEL RİSKİ ARTIYOR

Uzmanlar, bölgedeki toprak doygunluğuna dikkat çekerek, yoğun yağışlarla birlikte heyelan, sel ve su baskını riskinin yükseldiğine dikkat çekerek, yıldırım ve ani su yükselmelerinden dolayı ulaşımda da aksaklıkların yaşanabileceği belirtildi.

Rize kabusu yaşıyor: Sel dağın altını oydu vadi yamacı dereye indi!Rize kabusu yaşıyor: Sel dağın altını oydu vadi yamacı dereye indi!

VATANDAŞLARA HEYELAN UYARISI

Meteoroloji, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğinin altını çizdi. Özellikle dere yatakları, yamaç bölgeler ve riskli yolların kullanılmaması gerektiği uyarısı yapıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
Türkiye
Son Dakika | Taksiciyi gasp edip öldürmüştü: Saldırgan yakalandı
Son Dakika | Taksiciyi gasp edip öldürmüştü: Saldırgan yakalandı
Muğla'daki yangın kontrol altında
Muğla'daki yangın kontrol altında
Orman Bakanı Yumaklı: Hassas davranmalıyız
Orman Bakanı Yumaklı: Hassas davranmalıyız