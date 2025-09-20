Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun

Doğu Karadeniz’i etkisi altına alan sağanak yağış, Rize’de sel ve heyelanlara yol açtı, 15 aile tahliye edildi, 26 köy yolu kapandı. Artvin Borçka’da Karagöl çevresi sular altında kalırken, Giresun’da heyelanlarda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Tarihi kesmetaş köprü çöktü. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yarına kadar yurttaşların teyakkuzda olması yönünde uyarıda bulundu.

Çok şiddetli olacak! Valilik 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı!

MGM UYARDI: ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR BU AKŞAM VE YARIN DA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı yeni uyarıda, Doğu Karadeniz'de Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde felakete yol açan şiddetli yağışların bu akşam yarın öğle saatlerine (21 Eylül saat 13.00) kadar şiddetini artırarak devam edeceğini duyurdu.

Özellikle Giresun ve Trabzon’da kuvvetli, Giresun’un doğusu ile Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde, Rize ve Artvin’in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış öngörülüyor.

HEYELAN VE SEL RİSKİ ARTIYOR

Uzmanlar, bölgedeki toprak doygunluğuna dikkat çekerek, yoğun yağışlarla birlikte heyelan, sel ve su baskını riskinin yükseldiğine dikkat çekerek, yıldırım ve ani su yükselmelerinden dolayı ulaşımda da aksaklıkların yaşanabileceği belirtildi.

Rize kabusu yaşıyor: Sel dağın altını oydu vadi yamacı dereye indi!

VATANDAŞLARA HEYELAN UYARISI

Meteoroloji, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğinin altını çizdi. Özellikle dere yatakları, yamaç bölgeler ve riskli yolların kullanılmaması gerektiği uyarısı yapıldı.