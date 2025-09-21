Karadeniz'e kış erken geldi: Yerler bembeyaz oldu!

Karadeniz'e kış erken geldi: Yerler bembeyaz oldu!
Yayınlanma:
Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'un yüksek kesimleri ile yaylalarında başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü. Trabzon'da yer yer etkili olan sağanak, bazı kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü.

Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat, Kuşmer ve Mağlakamboz yaylaları ile Araklı-Bayburt kara yolunun Soğanlı Dağı mevkisi, karın etkili olduğu yerler arasında bulunuyor.

YÜKSEK RAKIMLI YAYLALARA KAR YAĞDI

Rize'nin yüksek kesimleri de kar yağışının ardından beyaza büründü. Kentte iki gündür etkili olan sağanağın ardından yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı.

Kar yağışı dün geceden itibaren Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar ile İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisinde aralıklarla etkili oldu.

karadenize-kis-erken-geldi-yerler-bembeyaz-oldu.jpg

Zeytinyağı hırsızı yeğen tutuklandı!Zeytinyağı hırsızı yeğen tutuklandı!

VATANDAŞLAR KAR MANZARASIYLA KARŞILAŞTI

Gümüşhane'de ise gece saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Torul ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Silve Yaylası'ndaki vatandaşlar, sabah saatlerinde kar manzarasıyla karşılaştı.

kis.jpg

YERLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bayburt'ta da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Merkeze bağlı Üzengili köyünün Sarı Çiçek Yaylası ile Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köylerinde yerler kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Kaynak:AA

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Türkiye
CHP'li Karatepe'den kurultay açıklaması: İktidara koşar adım yürüyoruz
CHP'li Karatepe'den kurultay açıklaması: İktidara koşar adım yürüyoruz
Gören cep telefonuna sarıldı: Karadeniz'de kıyıya yakın bölgede hortum!
Gören cep telefonuna sarıldı: Karadeniz'de kıyıya yakın bölgede hortum!
Son dakika | Özgür Özel Filistin mitingini duyurdu
Son dakika | Özgür Özel Filistin mitingini duyurdu