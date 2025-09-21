Zeytinyağı hırsızı yeğen tutuklandı!

Zeytinyağı hırsızı yeğen tutuklandı!
Aydın'da halasının evinden 300 litre zeytinyağı çalan Oktay Türkmen, gözaltına alındı. Halası şikayetinden vazgeçmeyince tutuklandı.

2 Eylül’de Aydın'ın Efeler ilçesinin kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.S. isimli kadın, jandarmayı arayıp evinden 5 bidondaki toplam 300 litre zeytinyağının çalındığı ihbarında bulundu.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin H.S.’nin yeğeni Oktay Türkmen olduğu tespit edildi. 29 yaşındaki Türkmen, halasının yaylada olduğu gün eve girerek zeytinyağlarını aldığını ve 32 bin TL karşılığında sattığını itiraf etti.

VİCDAN AZABI İŞE YARAMADI

Vicdan azabı çektiğini belirten Türkmen, zararı karşılamak istedi ancak halası şikayetinden vazgeçmedi.

Jandarma tarafından dün gözaltına alınan Türkmen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

