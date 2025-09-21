Feci kaza: Araç bariyerlere çarptı, sürücü sıkıştı!

Feci kaza: Araç bariyerlere çarptı, sürücü sıkıştı!
Yayınlanma:
Ümraniye’de TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kapalı kasa panelvan minibüs, bariyerlere çarptı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; bir yemek firmasında çalıştığı öğrenilen Afganistan uyruklu Pamir Ruıyn'in kontrolündeki kapalı kasa panelvan minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Çekmeköy yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

mraniye-2.jpg

Kazada sürücü Pamir Ruıyn araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın bulunduğu taralı alana duba koyarak çevrede önlem aldı.

umraniye-3.jpg

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Pamir Ruıyn, sağlık ekiplerine teslim edildi.

mraniye-4.jpg

Hastaneye kaldırılan Ruıyn'in tedavi altına alındığı, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

mraniye-1.jpg

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan aracın çekiciyle yoldan kaldırılması, yolun yol bakım ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:DHA

