Feci kaza: Araç bariyerlere çarptı, sürücü sıkıştı!

Kaza, saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; bir yemek firmasında çalıştığı öğrenilen Afganistan uyruklu Pamir Ruıyn'in kontrolündeki kapalı kasa panelvan minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Çekmeköy yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Pamir Ruıyn araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın bulunduğu taralı alana duba koyarak çevrede önlem aldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Pamir Ruıyn, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan Ruıyn'in tedavi altına alındığı, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan aracın çekiciyle yoldan kaldırılması, yolun yol bakım ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.