Aydın'da feci kaza! 3 araç birbirine girdi 1 kişi öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi.

Gece saatlerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

AYDIN'DA FECİ KAZA

Denizli Bulvarı'nda Sezign Uçaş idaresindeki otomobil, saat 23.30 sıralarında Hasan Ersoy yönetimindeki minibüse ve Recep Işık'ın kullandığı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Uçaş'ın kullandığı otomobil şarampole uçtu, minibüs ile diğer otomobil ise karşı şeride savruldu.

Kazada 6 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ 5 YARALI

Yaralılar Sezgin Uçaş, Ahmet Kekiksucu, Yiğit Boyat, Selahattin Güleç, Ayşe Ersoy ve Hasan Ersoy, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Kekiksucu kurtarılamazken, Sezgin Uçaş’ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.