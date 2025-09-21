Aydın'da feci kaza! 3 araç birbirine girdi 1 kişi öldü

Aydın'da feci kaza! 3 araç birbirine girdi 1 kişi öldü
Yayınlanma:
Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi.

Gece saatlerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

AYDIN'DA FECİ KAZA

Denizli Bulvarı'nda Sezign Uçaş idaresindeki otomobil, saat 23.30 sıralarında Hasan Ersoy yönetimindeki minibüse ve Recep Işık'ın kullandığı otomobile çarptı.

aydinda-3-aracin-karistigi-kaza-kamerad-923924-274501.jpg

Çarpışmanın etkisiyle Uçaş'ın kullandığı otomobil şarampole uçtu, minibüs ile diğer otomobil ise karşı şeride savruldu.

Kazada 6 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

aydinda-3-aracin-karistigi-kaza-kamerad-923925-274501.jpg

Karadeniz Sahil Yolu’nda TIR devrildi: 2 yaralıKaradeniz Sahil Yolu’nda TIR devrildi: 2 yaralı

1 ÖLÜ 5 YARALI

Yaralılar Sezgin Uçaş, Ahmet Kekiksucu, Yiğit Boyat, Selahattin Güleç, Ayşe Ersoy ve Hasan Ersoy, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Kekiksucu kurtarılamazken, Sezgin Uçaş’ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:DHA

