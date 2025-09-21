Beşiktaş'ta Kayserispor krizi: Sergen Yalçın kara kara düşünüyor

Beşiktaş, Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Kayserispor’a konuk olacak.

24 Eylül Çarşamba günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak.

Ali Koç mu Sadettin Saran mı? Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladı

Son olarak Göztepe’ye deplasmanda 3-0 mağlup olan Beşiktaş’ta moraller oldukça bozuk durumda.

Dördüncü maçında ikinci yenilgisini yaşayan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 kez kaybetti ve 1 galibiyet alabildi.

KAYSERİSPOR KRİZİ: SERGEN YALÇIN DÜŞÜNÜYOR

Tecrübeli teknik adamı Kayserispor deplasmanı büyük bir sıkıntıya sokmuş durumda.

10 EKSİK BULUNUYOR

Beşiktaş’ın Kayserispor ile oynaması planlanan maç, Avrupa’da St. Patrick’s ile karşılaştığı için ertelenmişti.

Erteleme tarihinden sonra yapılan transferler kural gereği kadroda yer alamıyor.

Beşiktaş’ta bu kuraldan dolayı Gökhan Sazdağı, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Cengiz Ünder ve Jota Silva forma giyemeyecek.

Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu da sakatlıklarından dolayı oynayamayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağı ise merak ediliyor.