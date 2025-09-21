Ali Koç mu Sadettin Saran mı? Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor

Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Ali Koç ve Sadettin Saran'ın aday olduğu başkanlık seçiminde oy verme işlemi başladı.

Fenerbahçe Başkanlık seçiminde oy verme işlemi başladı.

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede mevcut başkan Ali Koç ve Sadettin Saran, başkanlık için yarışıyor.

Kongrede, toplam 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Ali Koç’a oy verecek olan üyeler beyaz pusula, Sadettin Saran’a oy verecek üyeler ise sarı pusulayı kullanacak.

İki Başkan adayının listeleri şu şekilde:

Ali Koç: Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman

Sadettin Saran: Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz

İşte Fenerbahçe Başkanlık seçiminde dakika dakika yaşananlar:

11.11 | SADETTİN SARAN OYUNU KULLANDI

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, başkanlık seçiminde oyunu kullandı.

11.00 | ALİ KOÇ SEÇİM ALANINA GELDİ

Mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç, seçim alanına geldi.

10.26 | SADETTİN SARAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Fenerbahçe Başkanı Adayı Sadettin Saran, Fenerbahçe taraftarına teşekkür mesajı paylaştı.

saran.jpg
Sadettin Saran'ın açıklaması

10.24 | SADETTİN SARAN ALANA GELDİ

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, seçim alanına geldi.

10.00 | OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Fenerbahçe'de oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Detaylar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

