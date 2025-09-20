Bankalara olan borç ortaya çıktı!

Türkiye'de bireysel borçlanma artarak rekor seviyelere ulaştı. 12 Eylül haftası itibarıyla vatandaşların bankalara olan toplam borcu 5 trilyon lira sınırını aştı. Tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarındaki hızlı yükseliş dikkat çekerken, uzmanlar bu artışı geçim sıkıntısıyla ilişkilendiriyor.

KREDİ VE KART BORÇLARI NEREYE GİDİYOR?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü 2 trilyon 548 milyar lira, bireysel kredi kartı borçları ise 2 trilyon 506 milyar liraya ulaştı.

Yurt dışı tatili borçla yapılmış! Kart harcamaları ortaya çıktı

Sadece geçtiğimiz hafta içinde borçlar 80,4 milyar TL artarken, yılbaşından bu yana yaşanan toplam artış yaklaşık 1.2 trilyon lirayı buldu. Böylece toplam bireysel borç yükü 5 trilyon 55 milyar liraya kadar çıktı.

DOLAR BAZINDA DA HIZLI ARTIŞ VAR

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bireylerin kredi ve kredi kartı borçlarının yalnızca 8 ayda 12,7 milyar dolar artış gösterdiğine dikkat çekti. Genç’in verdiği bilgilere göre toplam borç 122,8 milyar dolara ulaşmış durumda.

"VATANDAŞ BORÇLA AY SONUNU GETİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Aşkın Genç, borçlardaki hızlı artışın ekonomik sıkıntıların bir göstergesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Düğüne gitmek zengin işi oldu borcu altın olan mahvoldu: Gram altında yeni rekor!

“İhtiyaç kredisi ve kredi kartlarındaki patlama, vatandaşların ay sonunu getirebilmek için başka bir seçeneği kalmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor.”