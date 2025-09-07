Yurt dışı tatili borçla yapılmış! Kart harcamaları ortaya çıktı

Ekonomik kriz nedeniyle milyonların ev araba alma hayali kalmazken, herhangi bir varlık edinemeyeceğini düşünenler borcu tatil için yapıyor. Kredi çekip her hangi bir yatırım yapmak neredeyse imkansız, kredinin faizinin yüksekliği çoğu kişiyi bu durumdan vazgeçiriyor.

Hal böyle olunca eldeki parayı tatile harcayan çok kişi oluyor.

Yurt içindeki yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle çoğu kişi tatil planlarını da başka ülkelere kaydırıyor. Tatili yurt dışında yapanlar bu seyahatlerinde de harcamalarını kredi kartıyla gerçekleştirdi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri, Temmuz 2025’te yurt dışında yapılan kart harcamalarının 63,2 milyar TL’ye çıktığını ortaya koydu.

Bu miktar, 2024 yılının temmuz ayında yapılan 37,8 milyar TL’lik harcamaya göre yüzde 67 oranında artış anlamına geliyor. Aynı dönemde işlem sayısı da önemli bir artış gösterdi. Geçen yıl 34,6 milyon olan işlem adedi, bu yıl 44,3 milyona yükseldi. Nakit çekimlerde de benzer bir artış yaşandı; 2024'te 225 milyon TL olan nakit çekimi, bu yıl 372 milyon TL'ye ulaştı.

TEMMUZDA HARCAMALAR ZİRVEYE ULAŞTI

Yalnızca temmuz ayı değil, yaz boyunca da kredi kartı harcamalarında dikkat çeken yükseliş gözlendi. Yurt dışı kart harcaması mayısta 56 milyar TL olarak gerçekleşirken, haziranda bu miktar 57,8 milyar TL oldu. Temmuzda ise zirveye çıkarak 63,2 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk yedi ayına bakıldığında da rekor seviyelerde harcamalar yapıldığı görülüyor. 2024'ün ocak-temmuz döneminde 220,4 milyar TL olan toplam yurt dışı kart harcaması, 2025’in aynı döneminde 364,9 milyar TL’ye ulaştı. Bu süreçte işlem adedinde de ciddi yükseliş gerçekleşti; 212 milyondan 277 milyona çıktı.

DÖRT YILDA YURT DIŞI HARCAMALARI DOKUZ KATINA ÇIKTI

Önceki yıllarla kıyaslandığında, yurt dışında yapılan kartlı harcamalardaki artış daha net biçimde ortaya çıkıyor. Temmuz 2021’de sadece 2,7 milyar TL olan yurt dışı harcaması, 2022’de 7 milyar TL’ye ulaştı. 2025’in temmuz ayında ise katlarca yükselip 63,2 milyar TL’ye kadar çıktı.

Yani 2 yıl içinde kartlı harcamalar beş katına çıkarken, dört yılda dokuz kat artış kaydedildi.Türk Lirası’ndaki değer kaybı da aynı tatil ve alışverişlerin maliyetini ciddi şekilde artırarak bu tabloyu daha da ağırlaştırdı.

BORÇ YÜKÜ DÖNÜŞTE KAPIYA DAYANIYOR

Yurt dışında tatil yapan vatandaşlar, harcamalarını kredi kartıyla karşılayarak geçici bir nefes almaya çalıştı. Ancak dönüşte kart borçları, vatandaşın karşısına ciddi bir yük olarak çıktı. Bu durum, borçluluğun her geçen gün arttığını gözler önüne serdi.

AKARYAKIT HARCAMALARI DA ZİRVE YAPTI

BKM verilerine göre, kredi kartıyla yapılan harcamalar arasında akaryakıt istasyonlarına ait işlemlerde de büyük bir yükseliş yaşandı. Ocak ayında 96,9 milyar TL olan akaryakıt harcamaları da yılın altıncaı ayında 124,4 milyar TL’ye yükseledi. Temmuz ayında ise 142,4 milyar TL ile yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.

2024’ün temmuz ayında 100,9 milyar TL olarak gerçekleşen akaryakıt harcamaları, 2025’in aynı ayında yüzde 41 artarak 142,4 milyar TL’ye yükseldi. Yılın ilk yedi ayında toplam akaryakıt harcaması 763,1 milyar TL olarak kayıtlara geçti.