Karşı şeride geçen araç can aldı: Tarsus'ta trafik faciasında 1 ölü 8 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 otomobil ile çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3'ü çocuk 8 kişi de yaralandı.

Saat 22.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana gelen kazada Sıla Ş.'nin kullandığı 33 AUN 669 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek Muhammed Ergin'in kullandığı 38 ANP 694 plakalı otomobil ve Ferhat K. yönetiminde bulunan 33 BCN 062 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Feci kazada yürek yakan detay!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra sürücüler ile araçlardaki 3'ü çocuk 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜLERDEN MUHAMMED ERGİN YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastaneye kaldırılanlardan 31 yaşındaki Muhammed Ergin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

8 yaralının ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İhbara giderken kaza yaptı! Trafik polisi ağır yaralandı