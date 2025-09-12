Feci kazada yürek yakan detay!
Yayınlanma:
Edirne’de TEM otoyolunda ilk olarak üst geçidin ayağına, daha sonra ise sürüklenerek ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Vilayet Araz (70) yaşamını yitirdi.Sitemizi Haberler'de takip edin
Edirne’de, TEM Otoyolu’nun Söğütlüdere mevkiinde meydana gelen kazada, 70 yaşındaki Vilayet Araz’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, üst geçidin ayağına çarparak yaklaşık 15 metre şarampole sürüklendi ve ağaca çarptı.
TORUNUNUN DOĞUM GÜNÜNE GİDİYORMUŞ!
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken ekiplerin yaptığı kontrollerde Araz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Araz'ın cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken Araz'ın İstanbul istikametinden torununun doğum gününe katılmak üzere kızı ve damadının yanına geldiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak:DHA
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...