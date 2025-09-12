Park halindeki TIR'a çarptı: Hayatını kaybetti

Park halindeki TIR'a çarptı: Hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Elazığ-Malatya kara yolunda park halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü O.K. (62), sıkıştığı araçta yaşamını yitirdi.

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

O.K. (62) idaresindeki 34 KDL 252 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Malatya kara yolunun Karaali köyü mevkisinde park halindeki plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta sıkışan sürücü O.K’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

yeni-proje-001.jpg

O.K’nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Türkiye
Bisiklet sürerken başına isabet eden kurşunla can vermişti! O maganda yakalandı
Bisiklet sürerken başına isabet eden kurşunla can vermişti! O maganda yakalandı
Ölüme meydan okudu 10 yıl sonra ayağa kalktı
Ölüme meydan okudu 10 yıl sonra ayağa kalktı
Son dakika | Edremit'te orman yangını
Son dakika | Edremit'te orman yangını