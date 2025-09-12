Park halindeki TIR'a çarptı: Hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Elazığ-Malatya kara yolunda park halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü O.K. (62), sıkıştığı araçta yaşamını yitirdi.Sitemizi Haberler'de takip edin
Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
O.K. (62) idaresindeki 34 KDL 252 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Malatya kara yolunun Karaali köyü mevkisinde park halindeki plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta sıkışan sürücü O.K’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
O.K’nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...