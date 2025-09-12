İhbara giderken kaza yaptı! Trafik polisi ağır yaralandı
Adana'da ihbara giderken kullandığı motosikletin otomobille çarpışması nedeniyle trafik polisi M.T., ağır yaralandı. Korkunç kaza güvenlik kamerasına anben yansıdı.
Adana’nın Kozan Çevre Yolu Çanaklı Kavşağı'nda meydana gelen korkunç olayda, ihbara giden trafik polisi M.T.'nin kullandığı motosiklet, Ömer B. kontrolündeki otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosikletten savrulan polis memuru ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
POLİS MEMURUNUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR!
Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı polis, ilk olarak Kozan Devlet Hastanesi’ne, daha sonra ise Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Korkunç kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak:DHA
