İhbara giderken kaza yaptı! Trafik polisi ağır yaralandı

İhbara giderken kaza yaptı! Trafik polisi ağır yaralandı
Yayınlanma:
Adana’da ihbara giderken kullandığı motosikletin otomobille çarpışması nedeniyle trafik polisi M.T., ağır yaralandı. Korkunç kaza güvenlik kamerasına anben yansıdı.

Adana’nın Kozan Çevre Yolu Çanaklı Kavşağı'nda meydana gelen korkunç olayda, ihbara giden trafik polisi M.T.'nin kullandığı motosiklet, Ömer B. kontrolündeki otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosikletten savrulan polis memuru ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ihbara-giderken-kaza-yapan-motosiklettek-909776-270330.jpg

POLİS MEMURUNUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR!

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı polis, ilk olarak Kozan Devlet Hastanesi’ne, daha sonra ise Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Korkunç kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

20 saatlik arayışın acı sonu: Motosikletle uçurumdan yuvarlanmış20 saatlik arayışın acı sonu: Motosikletle uçurumdan yuvarlanmış

Kaynak:DHA

TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Türkiye
Son dakika | Saraçhane'de Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan 7 genç tahliye edildi
Son dakika | Saraçhane'de Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan 7 genç tahliye edildi
Fındık hırsızları cezaevine gönderildi!
Fındık hırsızları cezaevine gönderildi!
Son Dakika | Antalya Belediyesi soruşturması: 14 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Antalya Belediyesi soruşturması: 14 şüpheli adliyeye sevk edildi