20 saatlik arayışın acı sonu: Motosikletle uçurumdan yuvarlanmış

Aydın'da kendisinden 20 saattir haber alınamayan Muammer Türkmen’in uçurumda cansız bedeni bulundu. Türkmen'in motosikletle yaptığı kaza sonucu uçuruma yuvarlandığı ortaya çıktı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, kendisinden 20 saattir haber alınamayan Muammer Türkmen’in cansız bedeni uçurumda bulundu.

Geçen salı günü yaşanan olayda, Muammer Türkmen'in bir arkadaşıyla alkol aldıktan sonra saat 23.00 sıralarında Umurlu Mahallesi’ndeki evine dönmek üzere motosikletle yola çıktığı öğrenildi.

EVE GELMEYİNCE YAKINLARI ARAMAYA BAŞLADI

Ancak Türkmen'in eve gelmemesi üzerine yakınları durumdan şüphelenerek Türkmen'i aramaya başladı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Türkmen’in, kaybolduktan 20 saat sonra motosikletle uçuruma yuvarlandığı ortaya çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRENDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Türkmen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Türkmen’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan, evli ve 2 çocuk babası Muammer Türkmen’in cenazesi toprağa verildi.

